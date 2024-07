Résultat des législatives 2024 à Saint-Genis-Pouilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Genis-Pouilly : ce qu'il faut savoir

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Genis-Pouilly est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 31,93% de cadres pour 14 558 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 753 entreprises, Saint-Genis-Pouilly permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (80,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 5 119 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 41,29%, Saint-Genis-Pouilly se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,11%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 43 190 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Genis-Pouilly, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.