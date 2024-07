Résultat des législatives 2024 à Versonnex (01210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les suffrages du Front populaire en question La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Versonnex, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,63% des votes dans la localité. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Versonnex Le score en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Un score encore un peu plus élevé pourrait bien apparaitre ce dimanche 7 juillet au soir, dans nos tableaux de résultats.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce soir ? Il s'agit maintenant de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou éloignée. Les élections législatives à l'époque à Versonnex seront également favorables, au premier tour, aux candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle qui cumuleront 29,61% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Ain. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! Avec 59,91% contre 40,09% pour les perdants. Olga Givernet remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Les chiffres avant le second tour des législatives 2024 à Versonnex Selon les études rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de rafler entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. Le Front populaire devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Lors du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Versonnex ont préféré Olga Givernet (Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 35,8% des suffrages. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Karine Dubarry (Rassemblement National) et Christian Jolie (Front populaire) avec 30,69% et 24,63% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Olga Givernet accumulant cette fois 32,43%, devant Karine Dubarry avec 32,11% et Christian Jolie avec 25,12%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Versonnex au niveau de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? Comme stipulé dans la publication précédente, la participation lors du premier tour des législatives à Versonnex était de 59,14%, plus importante de 15 points que celle des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 44,56% des électeurs de Versonnex (01) avaient effectivement pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 44,47% il y a cinq ans. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Versonnex reste la participation L'une des clés du scrutin législatif 2024 est indéniablement l'abstention. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Versonnex s'élevait à 40,86%. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,85% au niveau de la ville. L'abstention était de 30,11% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,7% au premier tour et 64% au second tour.

17:29 - Versonnex : enjeux locaux et perspectives électorales Comment les électeurs de Versonnex peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Dans la localité, 36% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,4% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (87,25%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 470 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 33,88% et d'une population étrangère de 28,56% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,09%), témoigne d'une population instruite à Versonnex, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.