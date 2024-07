Résultat des législatives 2024 à Belley : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Belley : enjeux locaux et perspectives électorales

En pleine campagne électorale législative, Belley est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 239 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 732 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 402 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (70,58%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Belley incarne une communauté diversifiée, avec ses 761 résidents étrangers, soit 8,27% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 11,98%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2095,99 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Belley contribue à préparer l'avenir français.