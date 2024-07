Résultat des législatives 2024 à Échenevex (01170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Échenevex, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Avec 28,06% des votes au niveau national au terme du 1er round des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la victoire annoncée du RN au second tour. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Échenevex, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 19,34% des votes dans la localité. Une évolution en comparaison des 16,92% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression inédite de l'extrême droite à Échenevex Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera une des clés au niveau local pour ces législatives. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Un niveau de plus devrait être effacé ce dimanche soir.

20:29 - Quel score final pour la majorité aux législatives à Échenevex ? Se tourner vers les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi logique au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Lors des législatives il y a deux ans, Olga Givernet l'emportait également au premier tour dans la ville d'Échenevex, obtenant 41,37% des voix sur place. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 68,49% contre 31,51% pour les perdants. Olga Givernet remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Olga Givernet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) devant avec 40,96% à Échenevex aux législatives Olga Givernet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a réuni 40,96% des votes à Échenevex le 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Karine Dubarry (Rassemblement National) et Christian Jolie (Nouveau Front populaire) suivaient en captant, dans l'ordre, 27,46% et 19,34% des électeurs dans la ville. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de l'Ain, Olga Givernet rassemblant cette fois 32,43%, devant Karine Dubarry avec 32,11% et Christian Jolie avec 25,12%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Échenevex au niveau de l'abstention ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. À Échenevex, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 30,12%, plus bas de 20 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 50,87% des personnes en âge de voter à Échenevex avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 48,01% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives à Échenevex ? L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la commune, 30,12% des électeurs se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,46% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,33% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,88% au premier tour et 56,72% au deuxième tour. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure de ramener les électeurs d'Échenevex dans les isoloirs.

17:29 - Échenevex : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population d'Échenevex peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 134 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,66%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux important de cadres, atteignant 34,18%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Enfin, la présence d'une population étrangère de 24,07% et d'une population immigrée de 27,93% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (56,64%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Échenevex, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.