Résultat des législatives 2024 à Valserhône : les premiers chiffres du 2e tour

À Valserhône, l'une des clés des législatives est immanquablement la participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Valserhône était de 59,23%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 38,76% au premier tour. Au deuxième tour, 35,31% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Valserhône ce soir ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 9 514 personnes en âge de voter au sein de la ville, 65,14% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 69,34% au premier tour, soit 6 597 personnes. Les populations des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives à Valserhône ?

17:29 - Valserhône : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

En pleine campagne électorale législative, Valserhône est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 16 295 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 946 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,85%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Valserhône accueille une communauté diversifiée, avec ses 2 529 résidents étrangers, soit 15,39% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 017 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,29%, synonyme d'une situation économique précaire. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Valserhône écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.