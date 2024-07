Résultat des législatives 2024 à Prévessin-Moëns : les premiers chiffres du 2e tour

L'étude des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Le premier round des législatives 2024 à Prévessin-Moëns a connu une participation de 66,83%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 4 525 personnes aptes à voter à Prévessin-Moëns s'étaient en effet rendues aux urnes (soit 51,36%), à comparer avec une participation de 48,72% il y a cinq ans. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,81% à 12 heures et 45,26% à 17 heures.

18:35 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Prévessin-Moëns reste la participation

À Prévessin-Moëns, le niveau de participation est sans aucun doute un critère décisif du scrutin législatif 2024. Le taux de votants à Prévessin-Moëns pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 66,83%, dimanche dernier. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,95% dans la commune. La participation était de 74,42% au second tour, ce qui représentait 3 066 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,8% au premier tour et 44,52% au second tour. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Prévessin-Moëns ?