Résultat de la législative à Collonges : 2e tour en direct

15:30 - À Collonges, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée

Avec 26,96% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Collonges le 12 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 21,74% et 21,52% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.