Résultat des législatives 2024 à Chevry (01170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Chevry, qui vont désigner les supporters de la gauche ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a glané un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 18,63% des suffrages à Chevry. Une évolution de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Chevry Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 18 points à Chevry entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Quoi qu'il arrive, une nouvelle page pourrait être tournée ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel résultat final à Chevry pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Reste à ce stade à déterminer si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera proportionnelle ou non à celle de 2022. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Chevry, déjà couverte par la 3ème circonscription de l'Ain, avait également vu le binôme estampillé Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 39,49%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, sera distancé à 11,46%. Chevry se tournera d'ailleurs encore vers Olga Givernet au second tour, finalement à la première place localement avec 67,38%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,62%.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Chevry ? Lors du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Chevry ont placé en tête Olga Givernet (Ensemble !), qu'ils ont gratifié de 38,98% des votes. Karine Dubarry (Rassemblement National) et Christian Jolie (Union de la gauche) suivaient en ramassant 29,16% et 18,63% des votants à l'échelle de la ville. Olga Givernet était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 32,43%, devant Karine Dubarry avec 32,11% et Christian Jolie avec 25,12%.

19:21 - Chevry : un autre éclairage sur la participation aux dernières élections À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des consultations politiques passées ? À Chevry, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 65,9%, surpassant de 17 points celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, 48,94% des personnes en âge de participer à une élection à Chevry s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 48,3% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives 2024 à Chevry À Chevry, l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 est le taux de participation. Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Chevry était de 65,9%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,24% au premier tour. Au deuxième tour, 38,29% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Chevry ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,19% au sein de la commune, contre une participation de 75,34% au second tour, ce qui représentait 782 personnes.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chevry La composition démographique et le contexte socio-économique de Chevry contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,93%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (68,99%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le taux élevé de cadres, représentant 26,12%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population immigrée de 26,55% et d'une population étrangère de 23,41% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (43,64%), témoigne d'une population instruite à Chevry, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.