Résultat de la législative à Collonges : en direct

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Collonges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - Les citoyens de Collonges ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les résultats des élections législatives 2022 à Collonges devraient être divulgués dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on saura rapidement qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Collonges

Les élections législatives 2022 auront lieu à Collonges comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Karine Dubarry Reconquête ! Thierry Vergnas Droite souverainiste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Ferte Divers Frédéric Franck Rassemblement National Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Baude Les Républicains Jean-Loup Kastler Ecologistes Fulgence Kouassi Divers Cécile Maisonnette Divers extrême gauche Marine Morvan Lembert Ecologistes Frank Bisetti Divers centre

Législatives 2022 à Collonges : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Collonges (Ain) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,9% des suffrages au premier tour à Collonges. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,0% et 20,0% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Collonges avec 54,6% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 45,4% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour obtenir la majorité de l'Assemblée nationale ?