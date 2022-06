Résultat de la législative à Crozet : en direct

12/06/22 11:22

Ces législatives sont donc lancées ! À Crozet, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 12 candidats qui bataillent pour devenir député. Les 1253 électeurs de Crozet ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Salle des Fêtes).

Nouvelle union populaire écologique et sociale

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 32,4% des voix au premier tour à Crozet. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,3% et 16,3% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Crozet avec 63,8% des voix, cédant par conséquent 36,2% des voix à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Crozet ( Ain ) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022.