Résultat de la législative à Divonne-les-Bains : en direct

12/06/22 17:11

Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 58,73% des inscrits sur les listes électorales de Divonne-les-Bains avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 54,35% au deuxième round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

À Divonne-les-Bains, Emmanuel Macron se hissait à la première position de la dernière présidentielle avec 44,18% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 12,91%. Suivaient, avec 11,92%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 9,89%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront peut-être modifier ces équilibres à Divonne-les-Bains ce dimanche. Or la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN a passé la barre des 19%.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 44.18% des suffrages au premier tour à Divonne-les-Bains. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 12.91% et 11.92% des suffrages. Le choix des électeurs de Divonne-les-Bains était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (73.53% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 26.47% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Divonne-les-Bains ( Ain ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains.