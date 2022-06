Résultat de la législative à Dompierre-sur-Yon : en direct

12/06/22 10:57

12 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Dompierre-sur-Yon ce dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures au-dessus de celui du reste du pays. Et les 3647 électeurs de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 4 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er tour.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 38,3% des votes au premier tour à Dompierre-sur-Yon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 19,7% et 15,5% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Dompierre-sur-Yon avec 68,4% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 31,6% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'acquérir une majorité à l'Assemblée au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens demeurant à Dompierre-sur-Yon seront amenés à participer aux élections législatives comme tous les Français.