Résultat de la législative à Échenevex : en direct

12/06/22 11:24

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous allons suivre cette 1re étape des législatives 2022 à Échenevex, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. Se trouvent en lice 12 candidats dans la seule circonscription de la ville (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 38,3% des suffrages au premier tour à Échenevex, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 13,9% et 13,7% des voix. Le choix des votants d'Échenevex était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (70,7% des votes). Marine Le Pen avait rassemblé 29,3% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter une majorité à l'Assemblée ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Échenevex ( Ain ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français. Quel candidat préféreront-ils ?