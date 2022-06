Résultat de la législative à Ferney-Voltaire : 2e tour en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Ferney-Voltaire, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette 2ème manche des élections législatives 2022. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 30,13%, 6,74%, 1,36% et 0,75% en avril. Ce qui donnait une réserve de voix de 38,98% à gauche de l'échiquier.

15:30 - Vers un succès pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Ferney-Voltaire ?

Avec 32,5% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Ferney-Voltaire à l'occasion du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ecologistes récupèrent dans l'ordre 27,82% et 11,17% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés.