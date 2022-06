Résultat de la législative à Ferney-Voltaire : en direct

La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indications des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Ferney-Voltaire. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Ferney-Voltaire, Emmanuel Macron avait terminé en première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 33,16% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 30,13%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 11,34% et Éric Zemmour à 7,05%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - À Ferney-Voltaire, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ?

L'abstention sera indéniablement l'une des clés des élections législatives à Ferney-Voltaire. L'inflation cumulée avec les craintes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont de nature à tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Ferney-Voltaire. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 30,1% dans la commune, contre une abstention de 24,97% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.