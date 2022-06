Résultat des législatives à Fontenay-le-Comte - Election 2022 (85200) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Fontenay-le-Comte

Le résultat des élections législatives 2022 à Fontenay-le-Comte est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Fontenay-le-Comte. Pierre Henriet a raflé 39% des votes à l'échelle de la commune. Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isabelle Magnin (Rassemblement National) captent dans l'ordre 24% et 15% des voix. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Fontenay-le-Comte. Les habitants de 88 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Vendée s'établit à 50% (4 912 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fontenay-le-Comte Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 38,57% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 14,84% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 24,43% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 12,11% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 4,63% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 1,33% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 1,90% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 1,36% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 0,83% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Fontenay-le-Comte Taux de participation 50,17% 49,69% Taux d'abstention 49,83% 50,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,88% Nombre de votants 42 195 4 912

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fontenay-le-Comte sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:48 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Fontenay-le-Comte ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Fontenay-le-Comte comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 17,82% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,09% et 2,42% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 25,33% à Fontenay-le-Comte pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Fontenay-le-Comte ? La dernière présidentielle, à Fontenay-le-Comte, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 33,3% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 21,59%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,82% et Éric Zemmour à 6,18%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront certainement cette donne à Fontenay-le-Comte dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. 14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à Fontenay-le-Comte À Fontenay-le-Comte, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ces législatives 2022. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine seraient par exemple capables de détourner l'attention des citoyens de Fontenay-le-Comte (85200) du vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 9 878 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 72,9% étaient allés voter. La participation était de 72,94% au premier tour, ce qui représentait 7 205 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Fontenay-le-Comte lors des législatives ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment votent traditionnellement les habitants de cette agglomération ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, parmi les 9 477 inscrits sur les listes électorales à Fontenay-le-Comte, 50,39% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 42,81% pour le deuxième tour. 09:30 - Les votants de Fontenay-le-Comte ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Fontenay-le-Comte et il reste encore du temps pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la cité seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Fontenay-le-Comte : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 33% des votes au premier tour à Fontenay-le-Comte. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 18% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Fontenay-le-Comte gratifié de 63% des suffrages, abandonnant donc 37% des suffrages à Marine Le Pen. Les administrés de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 13 997 habitants de Fontenay-le-Comte seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.