Résultat de la législative à Fougerolles-Saint-Valbert : 2e tour en direct

19/06/22 17:22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Fougerolles-Saint-Valbert sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Fougerolles-Saint-Valbert. En direct 17:22 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Fougerolles-Saint-Valbert ? A l'occasion du 1er tour, dimanche 12 juin, les électeurs de Fougerolles-Saint-Valbert ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 33,36% des votes. En 2e place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 26,61% des suffrages. A la 3e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 19,87% des votes. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Fougerolles-Saint-Valbert lors des législatives ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, parmi les 2898 inscrits sur les listes électorales à Fougerolles-Saint-Valbert, 49,1% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 46,72% au dernier round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - On vote à Fougerolles-Saint-Valbert pour la deuxième manche des élections Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours se présentent dans la seule circonscription de Fougerolles-Saint-Valbert ce dimanche, pour le 2e tour de l'élection législative 2022. Un niveau de prétendants réduit. Et les 3068 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 3 bureaux de vote et se prononcer pour ce 2ème round.

Résultats des législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Fougerolles-Saint-Valbert aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emeric Salmon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Fougerolles-Saint-Valbert

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Fougerolles-Saint-Valbert Emeric Salmon (Ballotage) Rassemblement National 32,98% 33,36% Christophe Lejeune (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 26,61% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 19,87% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 10,48% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 3,52% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,98% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 2,64% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,54% Participation au scrutin Circonscription Fougerolles-Saint-Valbert Taux de participation 50,80% 46,56% Taux d'abstention 49,20% 53,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 2,38% Nombre de votants 45 630 1 428

Le résultat de la législative 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert est dorénavant officiel. Au sein de la localité, Emeric Salmon a raflé 33% des suffrages. Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 27% et 20% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Saône s'établit à 47%, ce qui représente 1 428 votants. Les électeurs des 231 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Fougerolles-Saint-Valbert ?

Législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert (Haute-Saône) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,93% des suffrages au premier tour à Fougerolles-Saint-Valbert. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,89% et 13,68% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Fougerolles-Saint-Valbert avec 56,83% des votes, abandonnant ainsi 43,17% des voix à Emmanuel Macron.