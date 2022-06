Résultat de la législative à Fougerolles-Saint-Valbert : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Fougerolles-Saint-Valbert dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fougerolles-Saint-Valbert sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:25 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Fougerolles-Saint-Valbert ? Dans les 3 bureaux de vote de Fougerolles-Saint-Valbert, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 13,68% des suffrages en avril dernier dans la cité. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,89% et 2,03% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 17,6% à Fougerolles-Saint-Valbert pour ces légilsatives. 16:30 - À Fougerolles-Saint-Valbert, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Fougerolles-Saint-Valbert dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 35,93% des votes, au 1er round à Fougerolles-Saint-Valbert cette fois, Marine Le Pen avait gagné la tête du vote à la dernière élection. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 22,89%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,68% et Éric Zemmour à 6,08%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Fougerolles-Saint-Valbert ? À Fougerolles-Saint-Valbert, le niveau de participation sera indiscutablement l'un des critères décisifs des élections législatives. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,53% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 26,73% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne est notamment capable de dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Fougerolles-Saint-Valbert (70220). 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Fougerolles-Saint-Valbert ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques passées. En 2017, durant les élections législatives, parmi les 2 898 inscrits sur les listes électorales à Fougerolles-Saint-Valbert, 53,28% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,9% au second round. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Quelques infos clés pour les législatives à Fougerolles-Saint-Valbert Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Fougerolles-Saint-Valbert et il reste encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Résultat des élections législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fougerolles-Saint-Valbert comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste Isabelle Apro Divers extrême gauche Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Rochon Ecologistes Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maurice Monnier Reconquête ! Emeric Salmon Rassemblement National Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants Ludovic Buri Divers droite

Législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Fougerolles-Saint-Valbert (Haute-Saône) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,93% des suffrages au premier tour à Fougerolles-Saint-Valbert. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,89% et 13,68% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Fougerolles-Saint-Valbert avec 56,83% des votes, abandonnant ainsi 43,17% des voix à Emmanuel Macron.