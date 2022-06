Résultat des législatives à Froideconche - Election 2022 (70300) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Froideconche. À Froideconche, les électeurs votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône ont choisi la candidature Rassemblement National. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription résultera du comportement de vote des électeurs des 231 autres communes qui la composent. Emeric Salmon a amassé 35% des votes au sein de la commune. Il précède Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 25% et 17% des votes. Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône atteint 52%, ce qui représente 777 votants.

Comment ont voté généralement les citoyens de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 55,35% au premier tour dans la commune à Froideconche, contre un taux de participation de 52,94% au round deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Froideconche, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Froideconche (70300). Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 497 personnes en âge de voter au sein de la localité, 81,9% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 200 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Ces indications des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Froideconche au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or à la dernière présidentielle, à Froideconche, Marine Le Pen atteignait la meilleure place avec 40,02% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,83%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 12,96% et Éric Zemmour à 6,48%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 12,96% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Froideconche le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,73% et 1,56% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 16,25% à Froideconche pour ce premier tour des élections législatives.

Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 40,0% des voix au premier tour à Froideconche, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le candidat de "La France Insoumise" avaient obtenu 20,8% et 13,0% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 0,0% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 0,0% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Froideconche ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.