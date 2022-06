Résultat de la législative à Gex : 2e tour en direct

19/06/22 11:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Gex sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Gex. En direct 11:15 - Epilogue des élections législatives 2022 à Gex ce dimanche ! La cité de Gex n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. Seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours se présentent pour ce deuxième volet de l'élection législative à Gex. Découvrez l'élu à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Gex - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Gex aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Gex - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Gex

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Gex Olga Givernet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,96% 28,53% Christian Jolie (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,36% 23,41% Véronique Baude Les Républicains 17,98% 21,85% Frédéric Franck Rassemblement National 13,97% 10,58% Karine Dubarry Reconquête ! 5,14% 4,97% Jean-Loup Kastler Ecologistes 4,93% 5,46% Fulgence Kouassi Divers 1,67% 1,86% Thierry Vergnas Droite souverainiste 1,52% 1,52% Marine Morvan Lembert Ecologistes 1,48% 1,33% Cécile Maisonnette Divers extrême gauche 0,79% 0,49% Frank Bisetti Divers centre 0,19% 0,00% Maxence Ferte Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Gex Taux de participation 44,11% 39,63% Taux d'abstention 55,89% 60,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 0,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,19% Nombre de votants 36 259 2 661

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative à Gex. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les 6715 citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de l'Ain habitant à Gex. A l'échelle de la ville, Olga Givernet a recueilli 29% des voix. Christian Jolie (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Véronique Baude (Les Républicains) la suivent avec 23% et 22% des voix. L'abstention s'établit à 60% des citoyens inscrits dans les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription de l'Ain. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 63 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Gex : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 13 362 électeurs de Gex (01) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33% des votes au premier tour à Gex, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Gex avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 66% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 34% des votes.