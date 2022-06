Résultat de la législative à Gex : en direct

12/06/22 17:09

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Gex sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:09 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Gex ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle à Gex avec 33,18% des suffrages, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 20,31%, au-dessus de Marine Le Pen à 16,99% et Éric Zemmour à 7,7%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront probablement chambouler ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Gex À Gex, l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le taux de participation. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des ménages, combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient en effet faire gagner l'abstention à Gex (01170). En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 67,35% au niveau de l'agglomération, contre un taux de participation de 71,45% au premier tour, c'est-à-dire 4 751 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Gex en 2017 ? L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 65,28% au premier tour au sein de Gex. L'abstention était de 57,4% au dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Gex Les éléments de contexte de ces législatives à Gex sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'affrontent 12 candidats. Un nombre d'impétrants un peu plus élevé que celui des autres circonscriptions de France. Les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour favoriser le nombre de participants.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Gex comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Karine Dubarry Reconquête ! Thierry Vergnas Droite souverainiste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Ferte Divers Frédéric Franck Rassemblement National Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Baude Les Républicains Jean-Loup Kastler Ecologistes Fulgence Kouassi Divers Cécile Maisonnette Divers extrême gauche Marine Morvan Lembert Ecologistes Frank Bisetti Divers centre

Législatives 2022 à Gex : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 13 362 électeurs de Gex (01) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette agglomération pour obtenir une majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 33% des votes au premier tour à Gex, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien troisième homme de la dernière présidentielle et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 20% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Gex avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 66% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 34% des votes.