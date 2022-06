19:35 - Du côté de la Nupes, les 12,69% de Jean-Luc Mélenchon à Givrand augurent un score élevé

Un des enjeux majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Givrand, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 12,69% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,73% et 1,42% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 18,84% pour la Nupes dans la commune.