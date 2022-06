Résultat des législatives à Golbey - Election 2022 (88190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Golbey

Le résultat des élections législatives 2022 à Golbey est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Vosges

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Golbey est tombé. Pour le 1er tour des législatives 2022, les habitants de Golbey enregistrés dans la 1ère circonscription des Vosges ont choisi le représentant Les Républicains. Le taux d'abstention s'établit à 56% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale, ce qui représente 3 516 non-votants. Les électeurs des 80 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Vosges voteront-ils comme ceux de Golbey ? A l'échelle de la ville, Stéphane Viry a collecté 32% des suffrages. Emmie Moons (Rassemblement National) et Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à dans l'ordre 24% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Golbey Stéphane Viry Les Républicains 37,21% 32,15% Emmie Moons Rassemblement National 20,50% 23,63% Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 18,10% Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,24% 16,74% Stéphane Perry Reconquête ! 3,38% 2,76% Mohamed Ait Ahmed Ecologistes 1,92% 2,12% Eric Duparcq Droite souverainiste 1,21% 1,70% Evelyne Abbot Divers extrême gauche 0,82% 1,21% Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche 0,59% 0,87% Elisabetta Rossato Divers 0,31% 0,34% Ihsane Ajdir Divers 0,20% 0,38% Participation au scrutin Circonscription Golbey Taux de participation 47,50% 43,57% Taux d'abstention 52,50% 56,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,84% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,88% Nombre de votants 36 465 2 715

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Golbey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Que vont décider les électeurs de gauche à Golbey ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Golbey comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 17,01% des suffrages en avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,65% et 1,54% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,19% à gauche de l'échiquier, en plus des voix de Mélenchon. 16:30 - À Golbey, des sondages tout aussi révélateurs ? La dernière présidentielle, à Golbey, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,6% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 26,68%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,01% et Éric Zemmour à 6,39%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux élections législatives à Golbey La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Golbey. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Golbey (88190). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 29,96% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 29,76% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - À Golbey quel était le pourcentage de la participation à Golbey en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Pendant les dernières élections législatives, parmi les 6 275 inscrits sur les listes électorales à Golbey, 58,6% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 53,56% au deuxième round. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Golbey Si vous peinez à faire votre choix entre les 11 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Golbey, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Golbey : les enjeux