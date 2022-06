En direct

19:42 - Du côté de la Nupes, les 25,17% de Jean-Luc Mélenchon à Hanvec donnent de l'espoir Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Hanvec. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,42% et 2,8% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc viser un total théorique de 34,39% à Hanvec pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Hanvec ? Lors du dernier scrutin, à Hanvec, Emmanuel Macron se hissait à meilleure place au premier tour de l'élection avec 26,23% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,17%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 18,9% et Yannick Jadot avec 6,42%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron à l'avant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines chambouleront probablement cette donne à Hanvec au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Hanvec À Hanvec, l'une des clés de ces élections législatives sera sans nul doute l'étendue de l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,76% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 17,52% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient en mesure de détourner l'attention des citoyens de Hanvec de leur devoir civique.

11:30 - À Hanvec quel était le score de l'abstention à Hanvec en 2017 ? Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2017, pendant les législatives, 1 555 électeurs de Hanvec avaient participé au vote au premier tour (soit 59,55%), à comparer avec un taux de participation de 47,52% au round numéro deux.