Résultat des législatives 2024 à Hôpital-Camfrout (29460) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La gauche en progression à Hôpital-Camfrout en comparaison de la Nupes La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des bulletins qu'a rassemblés le bloc à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Hôpital-Camfrout, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 48,32% des votes dans la localité. Un score en hausse de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On découvrira ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 59,67% à l'époque.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Hôpital-Camfrout ? Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. La progression du RN se montre déjà puissante à Hôpital-Camfrout entre le score du parti en 2022 (12,25%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (22,06%), de l'ordre de 10 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre d'élus offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour prévoir une implantation durable du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Hôpital-Camfrout ? Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est immanquablement à mettre en parallèle avec l'élection en 2022. Avec 43,37% à Hôpital-Camfrout, le binôme Nupes avait en revanche été gagnant par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription du Finistère. Hôpital-Camfrout optera d'ailleurs encore pour Mélanie Thomin au second tour, finalement en tête localement avec 59,67%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,33%.

20:05 - Mélanie Thomin (Front populaire) en avance avec 48,32% à Hôpital-Camfrout aux législatives Grâce à 48,32% des suffrages, Mélanie Thomin (Front populaire) a pris la pôle position à Hôpital-Camfrout, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Erwan Crouan (Ensemble !) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivaient grâce à, dans l'ordre, 27,15% et 22,06% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Mélanie Thomin qui arrivait en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté avec attention à Hôpital-Camfrout À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des précédentes élections ? Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Hôpital-Camfrout était de 77,88%, surpassant celle des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 1 917 électeurs d'Hôpital-Camfrout avaient effectivement pris part au scrutin (soit 60,3%), contre une participation de 59,3% lors des européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Hôpital-Camfrout lors de la 2e étape des législatives ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement l'ampleur de l'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Hôpital-Camfrout s'élevait à 22,12%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 20,12% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. L'abstention était de 18,42% au premier tour. En comparaison, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,71% au premier tour et 42,01% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat est susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Hôpital-Camfrout (29460).

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Hôpital-Camfrout Dans les rues d'Hôpital-Camfrout, les élections sont en cours. Avec ses 2 234 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 112 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 685 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,04%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 39,04% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,54%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 31 858 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Hôpital-Camfrout manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.