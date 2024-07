Résultat des législatives 2024 au Faou (29590) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au 2e tour, un score de 56,18% pour la gauche il y a deux ans La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion rejoindra le Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés il y a une semaine, au Faou, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 43,07% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une évolution de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On regardera ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,18% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national au Faou, un favori aux législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections des députés, au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on extrapole la progression du RN qui se dégage des dernières élections au niveau national, soit environ quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà grand. La part de suffrages grattés par la formation politique au Faou s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. Suffisamment pour envisager une installation durable du parti dans la commune, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir au Faou Le résultat de l'élection de 2022 peut aussi sembler un enseignement à éplucher au moment du second tour qui se joue. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Le Faou, déjà couverte par la 6ème circonscription du Finistère, avait en revanche vu le binôme Nupes s'imposer avec 38,53%, alors que le Rassemblement national, si observé aujourd'hui, sera derrière à 12,06%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV avec 56,18% contre 43,82% pour les perdants. Mélanie Thomin remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Les tendances avant le deuxième tour, un indicateur pour les législatives 2024 au Faou Mélanie Thomin (Front populaire) a accumulé 43,07% des votes au Faou dimanche 30 juin, pour le 1er round des législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant Erwan Crouan (Ensemble pour la République) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) avec respectivement 28,22% et 24,8% des électeurs. Mélanie Thomin était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux élections européennes au Faou ? Au fil des dernières années, les 1 893 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Au Faou, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 était de 24,96%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 39,48% des électeurs du Faou (29), contre une abstention de 44,81% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Au Faou, la participation a atteint 75,04% lors de la 1ère manche des élections législatives Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections législatives au Faou ? L'abstention s'élevait à 24,96% au Faou lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,35% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 20,93% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,52% au premier tour. Au deuxième tour, 43,95% des électeurs ne se sont pas déplacés. La flambée des prix qui pèse sur les finances des Français serait notamment capable de renforcer l'engagement civique des citoyens du Faou (29590).

17:29 - Le Faou : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et le contexte socio-économique du Faou contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 17,9% des résidents sont des enfants, et 9,2% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,25%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 780 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,64%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,33%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Faou mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,19% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.