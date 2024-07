Résultat des législatives 2024 à Logonna-Daoulas (29460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 47% et 51,24% à Logonna-Daoulas à l'issue de ces législatives La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Logonna-Daoulas, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 51,24% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une progression en comparaison des 46,75% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 60,83% à l'époque.

20:58 - À Logonna-Daoulas, des candidats RN favoris au 2e tour ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. La progression du RN se montre déjà puissante à Logonna-Daoulas entre le score du mouvement en 2022 (9,53%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (18,02%), de l'ordre de 9 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. Suffisant pour prévoir une installation durable du parti dans la ville, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Logonna-Daoulas ? Le verdict de l'expérience de 2022 est aussi un élément à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Logonna-Daoulas, déjà couverte par la 6ème circonscription du Finistère, avait en revanche vu le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 46,75%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 9,53%. A l'issue du second round,c'est encore Mélanie Thomin qui cumulera le plus de votes, avec 60,83% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,17%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Logonna-Daoulas Mélanie Thomin (Front populaire) a enregistré 51,24% des votes à Logonna-Daoulas dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round de la législative. Erwan Crouan (Ensemble !) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivaient en recevant respectivement 27% et 18,02% des votants. Mélanie Thomin était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Logonna-Daoulas aux dernières élections Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut également observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Logonna-Daoulas était de 79,28%, dépassant celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 1 872 inscrits sur les listes électorales de Logonna-Daoulas avaient en effet pris part au scrutin (soit 60,95%), à comparer avec un taux de participation de 63,9% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À Logonna-Daoulas, la participation était de 79,28% lors du premier tour des élections législatives 2024 Ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Logonna-Daoulas, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, l'abstention à Logonna-Daoulas pour le 1er tour des législatives 2024 s'est élevée à 20,72%. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 853 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 20,05% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 16,19% au premier tour. En proportion, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,31% au premier tour et 36,49% au second tour. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Logonna-Daoulas ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Logonna-Daoulas Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Logonna-Daoulas, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 123 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 111 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 199 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (62,88%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 35,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2541,27 €/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Logonna-Daoulas s'inscrit dans l'histoire du pays.