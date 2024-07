Résultat des législatives 2024 à Plonévez-du-Faou (29530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Plonévez-du-Faou, quels reports de voix à gauche ce soir ? Avec plus de 28% des suffrages au niveau national au terme du 1er round des élections dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Plonévez-du-Faou, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 37,83% des votes dans la commune. Un chiffre qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (9 points de plus). On saura ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 49,48% à l'époque.

20:58 - Le RN favori à Plonévez-du-Faou pour les législatives ? Le nombre de bulletins du RN sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection. Si on extrapole la progression du RN lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par le parti à Plonévez-du-Faou s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la localité, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Regarder les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 semble aussi logique au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Même si cette analyse ne peut anticiper avec certitude le résultat… Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Richard Ferrand (Ensemble ! - Majorité présidentielle) l'emportait au premier tour dans la commune de Plonévez-du-Faou, grappillant 39,23% des suffrages sur place. Au deuxième tour,c'est encore Richard Ferrand qui va glaner le plus de votes, avec 50,52% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,48%.

20:05 - La gauche en tête pour l'instant aux législatives 2024 à Plonévez-du-Faou Selon les ultimes projections rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait susceptible de s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La coalition de gauche devrait accaparer près de 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularités de chaque territoire. Mélanie Thomin (Front populaire) a recueilli 37,83% des votes à Plonévez-du-Faou dimanche 30 juin, pour le premier round des élections législatives. Patrick Le Fur (Rassemblement National) et Erwan Crouan (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en ramassant respectivement 29,66% et 27,88% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Mélanie Thomin qui terminait en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Que dire des européennes à Plonévez-du-Faou au niveau de l'abstention ? Au fil des consultations politiques antérieures, les 2 199 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme stipulé dans le post précédent, la participation lors du premier tour des législatives à Plonévez-du-Faou était de 69,11%, plus forte que celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 532 inscrits sur les listes électorales à Plonévez-du-Faou, 53,07% avaient en effet participé à l'élection, contre une participation de 52,2% pour le scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre lors du second tour des législatives à Plonévez-du-Faou ? À Plonévez-du-Faou, la participation est à n'en pas douter l'une des clés de ces législatives. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Plonévez-du-Faou s'élevait à 69,11%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,8% au premier tour et 52,74% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Plonévez-du-Faou aujourd'hui ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 76,93% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,53% au second tour, c'est-à-dire 1 185 personnes. Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Plonévez-du-Faou ?

17:29 - Plonévez-du-Faou : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans les rues de Plonévez-du-Faou, le scrutin est en cours. Avec ses 8,54% d'agriculteurs pour 2 152 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 138 entreprises, Plonévez-du-Faou est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (66,8%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 146 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,23%, Plonévez-du-Faou est un exemple de son ouverture au monde. Malgré un taux de chômage de 11,87%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 1928,46 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Plonévez-du-Faou s'inscrit dans l'histoire de la France.