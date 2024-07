Résultat des législatives 2024 à Dinéault (29150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Avantage au Nouveau Front populaire à Dinéault Avec plus de 28% des voix à l'échelle du pays dans les résultats du 1er tour des élections dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la Nupes. Une performance qui pourrait le placer en position de titiller le RN au second tour. Le matelas de voix apparaît déjà comme important à Dinéault. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Dinéault, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 34,55% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Ce qui correspond à un progrès de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,08% à l'époque.

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Dinéault Le résultat obtenu par le RN sera très observé pour cette élection des députés 2024, à l'échelle locale. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 18 points sur place entre 2022 et 2024. Quel que soit le verdict, un palier de plus pourrait être dépassé ce dimanche soir.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble la dernière fois Il s'agit à ce stade de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Lors des dernières législatives, Richard Ferrand (Ensemble ! - Majorité présidentielle) l'emportait au premier tour dans la ville de Dinéault, grappillant 31,01% des votes sur place. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Richard Ferrand (Ensemble !) finalement en tête localement, avec 50,92%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,08%.

20:05 - Que disent les tendances de dimanche dernier pour Dinéault ? Le 30 juin dernier, les habitants de Dinéault ont préféré Mélanie Thomin (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 34,55% des bulletins de vote. En deuxième place, Patrick Le Fur (Rassemblement National) décrochait 33,17%. A la 3e position, Erwan Crouan (Ensemble pour la République) décrochait 28,02% des électeurs. Mélanie Thomin était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Participation aux législatives à Dinéault : un record par rapport aux élections européennes ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des élections antérieures ? Le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Dinéault a été de 24,93%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 38,98% des inscrits sur les listes électorales de Dinéault. L'abstention était de 40,67% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 h.

18:35 - L'enjeu majeur de ces législatives 2024 à Dinéault reste la participation Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Dinéault ? Dans la commune, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 75,07%. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,35% dans la commune. Le taux de participation était de 81,87% au premier tour, ce qui représentait 885 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,33% au premier tour et 58,03% au second tour. Quelle sera la participation à Dinéault ce soir ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Dinéault aux élections législatives Devant le bureau de vote de Dinéault, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 863 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 68 entreprises démontrent une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (72,41%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,2%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 22 184 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Dinéault, où la jeunesse équivaut à 46% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.