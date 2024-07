Résultat des législatives 2024 à Lanvéoc (29160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Lanvéoc : 46,44% au second tour Une autre question qui accompagne ces élections sera celle du poids de la gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire pour ces législatives. Le bloc a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Lanvéoc, le binôme Front populaire a pour sa part glané 30,65% des votes dans la commune. Un score plus important de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a fait mieux ou moins bien son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,44% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a lourdement séduit à Lanvéoc en 2 ans L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 18 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit vainqueur à Lanvéoc ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble gagnant aux dernières législatives à Lanvéoc Le score obtenu par le RN sera ainsi le grand sujet localement pour le second tour de ces législatives. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner l'élection localement. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Lanvéoc, comptant 19,95%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 33,55% des voix. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket Ensemble ! (53,56% contre 46,44% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Richard Ferrand remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel score pour le RN aux législatives à Lanvéoc ? Grâce à 37,92% des voix, Patrick Le Fur (Rassemblement National) a pris la tête à Lanvéoc, dimanche 30 juin pour le 1er round de la législative. En seconde place, Mélanie Thomin (Nouveau Front populaire) captait 30,65%. Ensuite, Erwan Crouan (Majorité présidentielle) recevait 26,77% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Mélanie Thomin qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,88% devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%. Un résultat qui changera la physionomie du deuxième tour dans la commune.

19:21 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Lanvéoc ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des précédentes élections. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 30,66% au 1er tour des législatives 2024 à Lanvéoc, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 45,49% au niveau de Lanvéoc (29), à comparer avec un taux d'abstention de 47,75% en 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Lanvéoc ? À Lanvéoc, l'abstention constitue indiscutablement l'une des clés de ces législatives 2024. Dimanche dernier, l'abstention à Lanvéoc pour le premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 30,66%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,29% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux d'abstention était de 23,68% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,53% au premier tour et 50,03% au second tour.

17:29 - Lanvéoc : enjeux locaux et perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lanvéoc montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 10,29% et une densité de population de 113 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (31,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 790 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,81%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (28,71%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,46%, comme à Lanvéoc, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.