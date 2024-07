Résultat des législatives 2024 à Plomodiern (29550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 46,01% pour le Nouveau Front populaire au second tour La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont 28,06% des suffrages qu'a obtenus le bloc au niveau du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plomodiern, le binôme Front populaire a pour sa part glané 31,8% des votes dans la localité. Un chiffre en hausse en comparaison des 27,89% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,01% à l'époque.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Plomodiern ? L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN se montre déjà solide à Plomodiern entre le score du parti nationaliste en 2022 (17,06%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (30,67%), de l'ordre de 13 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, beaucoup plus que les 89 de l'époque. De quoi annoncer un ancrage durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Il s'agit dorénavant de découvrir si la tendance au deuxième tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Au premier tour des législatives à l'époque, Plomodiern, déjà couverte par la 6ème circonscription du Finistère, avait également vu le binôme Ensemble ! S'imposer avec 33,58%, alors que le RN, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, sera distancé à 17,06%. Plomodiern se tournera d'ailleurs encore vers Richard Ferrand au second tour, finalement à la première place localement avec 53,99%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,01%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils porteurs de sens pour le 2e tour à Plomodiern ? Le 30 juin dernier, les électeurs de Plomodiern ont préféré Erwan Crouan (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 33,99% des suffrages. Un score qui lui a permis de passer devant Mélanie Thomin (Front populaire) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) avec 31,8% et 30,67% des votants. Les électeurs de Plomodiern avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription. Mélanie Thomin y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,88% devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - La participation analysée attentivement à Plomodiern À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? En comparaison des européennes de cette année, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Plomodiern s'est réduite de 15 points, atteignant 25,14%. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention atteignait effectivement 40,42% au niveau de Plomodiern (29). L'abstention était de 46,00% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - 74,86% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Plomodiern L'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés des élections législatives 2024. Le pourcentage de participation à Plomodiern pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 74,86%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 79,87% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 79,19% au deuxième tour, soit 1 507 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,86% au premier tour. Au deuxième tour, 57,13% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Plomodiern aujourd'hui ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient par exemple susceptibles de pousser les habitants de Plomodiern à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Plomodiern Dans les rues de Plomodiern, les élections sont en cours. Avec ses 2 251 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 148 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 24% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,31% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 45,45% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,76%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2199,08 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Plomodiern, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.