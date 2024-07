Résultat des législatives 2024 à Daoulas (29460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Daoulas scruté ? L'autre question de ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire pour ces législatives. Le bloc a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Daoulas, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 52,75% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (44,17%). On saura ce soir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 57,99% à l'époque.

20:58 - À Daoulas, un Rassemblement national favori au second tour ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour ces législatives au niveau local, comme dans le reste du pays. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Daoulas ce dimanche 7 juillet ? La projection est expéditive, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 10 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Daoulas Le verdict de l'élection de 2022 peut aussi sembler un précédent à mettre en parallèle au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. A l'époque dans la commune de Daoulas, lors des élections des députés, le score était de 44,17% pour Mélanie Thomin , Daoulas votant déjà pour la 6ème circonscription du Finistère. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (57,99% contre 42,01% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Mélanie Thomin remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - À Daoulas, les résultats des législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Selon les enquêtes communiquées juste avant le second tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de gagner pas loin de 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Maintiendraient une centaine de députés. Il faudra cependant tenir compte des spécificités locales. A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Daoulas ont préféré Mélanie Thomin (Front populaire), à qui ils ont accordé 52,75% des votes. Erwan Crouan (Ensemble pour la République) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivaient en obtenant respectivement 25,83% et 18,2% des électeurs. C'est aussi Mélanie Thomin qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Participation à Daoulas : un sursaut par rapport au scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Comme expliqué dans la publication précédente, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives à Daoulas a été de 21,23%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. Pendant le dernier scrutin européen, 38,72% des personnes en capacité de voter à Daoulas avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 38,01% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Daoulas lors de la 2e étape des législatives ? À Daoulas, l'un des critères cruciaux des élections législatives 2024 est le niveau de participation. Dans la commune, 21,23% des électeurs se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 41,55% au premier tour. Au deuxième tour, 41,18% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 478 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 17,52% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,86% au second tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des familles serait par exemple capable d'impacter la participation à Daoulas (29460).

17:29 - Daoulas : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Daoulas, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 836 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 119 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 525 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,04% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 45,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,61 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Daoulas contribue à construire l'avenir français.