Résultat des législatives 2024 à Telgruc-sur-Mer (29560) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un potentiel de 47,26% au second tour pour la gauche à Telgruc-sur-Mer La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier a des chances de réunir une partie importante des électeurs en France. Dimanche dernier, l'attelage a réuni plus de 28% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Telgruc-sur-Mer, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 33,92% des votes dans la commune. Un score qui s'est envolé en comparaison des 25,99% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 47,26% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 16 points à Telgruc-sur-Mer Le résultat du RN sera le grand sujet localement pour ces élections des députés. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. Une marche de plus pourrait être effacée ce dimanche soir.

20:29 - Quel score final à Telgruc-sur-Mer pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le verdict de l'élection de 2022 peut aussi sembler un élément à éplucher au moment de ce second tour du 7 juillet. Les élections législatives il y a deux ans à Telgruc-sur-Mer bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats La République en Marche qui s'élèveront à 39,71% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 6ème circonscription du Finistère. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant également le binôme LREM remporter le scrutin, avec 52,74%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,26%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Telgruc-sur-Mer ? A l'occasion du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Telgruc-sur-Mer ont placé en tête Mélanie Thomin (Union de la gauche), qui a amassé 33,92% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Patrick Le Fur (Rassemblement National) et Erwan Crouan (Ensemble pour la République) avec 32,6% et 30,42% des électeurs. C'est aussi Mélanie Thomin qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives 2024, quelle est l'abstention à Telgruc-sur-Mer ? L'analyse des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Le taux de participation au premier round des législatives 2024 à Telgruc-sur-Mer était de 76,41%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 853 inscrits sur les listes électorales à Telgruc-sur-Mer, 61,58% avaient effectivement participé à l'élection. La participation était de 59,14% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation à Telgruc-sur-Mer va-t-elle descendre au second tour des législatives ? À Telgruc-sur-Mer, le niveau d'abstention est à n'en pas douter un facteur clé de ces élections législatives 2024. Dans la commune, dimanche, 23,59% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,95% au premier tour et 45,63% au second tour. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,32% au sein de la commune, contre une abstention de 22,1% au deuxième tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Telgruc-sur-Mer (29560).

17:29 - Telgruc-sur-Mer et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Telgruc-sur-Mer, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 1 619 logements pour 2 124 habitants, la densité de la ville est de 75 hab/km². Ses 141 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 620 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (57,44%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,55%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2145,1 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Telgruc-sur-Mer contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.