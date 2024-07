Résultat des législatives 2024 à Plonévez-Porzay (29550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 29,84% pour l'union des gauches à Plonévez-Porzay Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,84% des bulletins à Plonévez-Porzay. Une somme à comparer néanmoins avec les 26,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 43,49% à l'époque.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national à Plonévez-Porzay aux dernières législatives ? L'évolution du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN est déjà forte à Plonévez-Porzay entre le score du parti nationaliste en 2022 (13,14%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (27,46%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN une progression d'environ 150 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). Suffisant pour anticiper une installation durable du parti dans la commune, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble ce dimanche à Plonévez-Porzay ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Même si cette observation n'est pas une garantie… Le premier tour des législatives il y a deux ans à Plonévez-Porzay offrait aussi 37,04% pour Richard Ferrand (LREM)des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 26,76% des voix. Plonévez-Porzay choisira d'ailleurs Richard Ferrand au second tour, finalement en tête localement avec 56,51%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 43,49%.

20:05 - Les premiers résultats des législatives sont-ils porteurs de sens pour le 2e tour à Plonévez-Porzay ? D'après les projections finales dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti devrait rafler moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste pourrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient préserver entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Au soir du premier round de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Plonévez-Porzay ont préféré Erwan Crouan (Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 38,78% des voix. Mélanie Thomin (Nouveau Front populaire) et Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivaient en captant, dans l'ordre, 29,84% et 27,46% des votants à l'échelle municipale. Les votants passés par les bureaux de vote de Plonévez-Porzay n'avaient pas choisi les bulletins de la même couleur politique que ceux de la circonscription, puisque Mélanie Thomin s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,88% devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives, quelle est la participation à Plonévez-Porzay ? Au fil des dernières années, les 1 817 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Le 1er round des législatives 2024 à Plonévez-Porzay a connu une participation de 73,13%, supérieure de 16 points à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 1 530 électeurs de Plonévez-Porzay (29) avaient en effet participé au vote (soit 57,25%), à comparer avec une participation de 58,11% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Plonévez-Porzay lors du second round des législatives ? À Plonévez-Porzay, la participation est incontestablement l'une des clés des élections législatives 2024. Plonévez-Porzay a enregistré une participation de 73,13%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 78,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 186 personnes. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,03% au premier tour et 55,53% au second tour. Quelle sera la participation à Plonévez-Porzay aujourd'hui ? Les enjeux de ce scrutin historique seraient de nature à inciter les habitants de Plonévez-Porzay (29550) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Le poids démographique et économique de Plonévez-Porzay aux élections législatives Dans les rues de Plonévez-Porzay, les élections sont en cours. Avec ses 1 785 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 142 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,09%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 43,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 39,38% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 693,06 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Plonévez-Porzay démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de la France.