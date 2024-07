Résultat des législatives 2024 à Spézet (29540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Spézet, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 36,15% des votes dans la localité. Un chiffre en forte hausse en comparaison des 23,23% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 44,51% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 18 points à Spézet Avec un résultat un peu plus élevé encore qu'aux européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a des chances de l'emporter. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Spézet, comptant 19,69%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 40,94% des voix. Sur la commune de Spézet, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 55,49% contre 44,51% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Richard Ferrand dans la localité.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Spézet ce dimanche ? Selon les enquêtes publiées dans les dernières heures de la campagne, l'extrême droite devrait s'arroger pas loin de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le Front populaire devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Patrick Le Fur (Rassemblement National) a réuni 37,43% des votes à Spézet le 30 juin dernier, au soir du premier round des élections législatives. Mélanie Thomin (Union de la gauche) captait 36,15%. Erwan Crouan (Ensemble !) glanait 22,14% des électeurs. La tête de la course était notamment différente dans l'ensemble de la 6ème circonscription du Finistère, puisque c'est Mélanie Thomin qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 37,88% devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%. De quoi imposer un contexte différent aux électeurs de la commune au deuxième tour.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Spézet : quelle évolution ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Les données montrent une participation de 70,77% lors du premier round des législatives 2024 à Spézet, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Pendant le précédent scrutin européen, sur les 1 367 personnes en âge de voter à Spézet, 57,57% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 53,89% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Spézet, la participation a atteint 70,77% lors de la 1ère manche des législatives 2024 Le taux d'abstention constitue incontestablement un facteur clé du scrutin législatif 2024. L'abstention était de 29,23% à Spézet lors du premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,87% des électeurs habilités dans la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 21,82% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,9% au premier tour. Au second tour, 45,99% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Élections à Spézet : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Spézet, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 30 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,33%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 9,68% d'agriculteurs pour 1 748 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,67%) met en évidence des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,68%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Spézet mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,47% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.