Résultat des législatives à Hôpital-Camfrout : l'élection 2024 en direct

12:08 - Hôpital-Camfrout : retour sur l'abstention aux dernières législatives

Le niveau de participation sera incontestablement un critère important de ce scrutin législatif 2024 à Hôpital-Camfrout (29460). Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,29% au premier tour et seulement 57,99% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Hôpital-Camfrout pour les législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 889 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 81,58% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,88% au second tour, soit 1 509 personnes.