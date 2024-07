Résultat des législatives 2024 à Hanvec (29460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 59,35% au second tour pour la gauche à Hanvec Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus à l'échelle de la France sont un premier indicateur. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Hanvec, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 46,09% des votes dans la commune. Un score en progression en comparaison des 41,86% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 59,35% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national à Hanvec, un favori aux législatives ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le grand sujet au niveau local pour cette élection du Parlement. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle fièvre bleu marine à Hanvec ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Hanvec ? Il s'agit dorénavant de savoir si la tendance au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Hanvec offrait en revanche 41,86% pour Mélanie Thomin des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 28,16% des voix. Hanvec se tournera d'ailleurs encore vers Mélanie Thomin au second tour, finalement à la première place localement avec 59,35%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 40,65%.

20:05 - Mélanie Thomin (Nouveau Front populaire) en avance avec 46,09% à Hanvec aux législatives Au soir du 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Hanvec ont préféré Mélanie Thomin (Front populaire), qu'ils ont gratifié de 46,09% des votes. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Patrick Le Fur (Rassemblement National) et Erwan Crouan (Ensemble !) avec 28,44% et 22,4% des électeurs. Mélanie Thomin était aussi en tête dans la 6ème circonscription du Finistère dans son ensemble, avec cette fois 37,88%, devant Patrick Le Fur avec 30,21% et Erwan Crouan avec 27,99%.

19:21 - Participation aux législatives à Hanvec : un record par rapport au scrutin européen ? L'étude des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. À Hanvec, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 23,86%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 39,58% des inscrits sur les listes électorales de Hanvec (29) avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 42,98% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Hanvec À Hanvec, l'abstention est sans aucun doute l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 23,86%. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 20,76% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,52% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,18% au premier tour. Au second tour, 40,49% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Hanvec ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Hanvec La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Hanvec façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 33 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,97%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (23,46%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 964 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,17%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,31%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Hanvec mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,92% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.