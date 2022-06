En direct

19:41 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à l'Aiguillon-sur-Vie ? Dans les 2 bureaux de vote de l'Aiguillon-sur-Vie, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 12,65% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,07% et 1,02% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 17,74% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à l'Aiguillon-sur-Vie.

16:30 - À l' Aiguillon-sur-Vie, des sondages aussi valables ? Lors de la dernière élection, à l'Aiguillon-sur-Vie, Emmanuel Macron obtenait meilleure place au 1er round de l'élection présidentielle avec 33,45% des voix, devant Marine Le Pen à 29,16%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 12,65% et Éric Zemmour à 7,13%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute bouleverser ce paysage lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité a vu son résultat chuter très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre phare de ces élections législatives à l'Aiguillon-sur-Vie À l'Aiguillon-sur-Vie, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'ampleur de la participation. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole pourraient bénéficier au camp de l'abstention à l'Aiguillon-sur-Vie (85220). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 80,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,62% au premier tour, soit 1 406 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à l'Aiguillon-sur-Vie ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 53,8% des électeurs de l'Aiguillon-sur-Vie s'étaient rendus aux urnes au premier tour, contre une participation de 44,87% au deuxième round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.