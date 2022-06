En direct

19:35 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à la Barre-de-Monts ? Les habitants de la Barre-de-Monts avaient apporté 15,14% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,78% et 1,93% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 20,85% à la Barre-de-Monts pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Barre-de-Monts ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à la Barre-de-Monts, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 29,15% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 25,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,14% et Éric Zemmour à 7,7%. Le président-candidat se plaçait à en revanche près de 28% des voix à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront certainement ce paysage lors des législatives dans la commune ce dimanche. Pour rappel la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces élections législatives 2022 à la Barre-de-Monts À la Barre-de-Monts, le niveau de participation constituera indéniablement l'un des facteurs principaux des élections législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,37% dans la commune. L'abstention était de 20,24% au premier tour. L'inflation, cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de la Barre-de-Monts (85550).

11:30 - Quel était le score de la participation à la Barre-de-Monts en 2017 ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 54,29% au premier tour dans la commune à la Barre-de-Monts. Le taux de participation était de 43,09% pour le second tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.