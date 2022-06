19:46 - Que vont choisir les électeurs de gauche à la Bernardière ?

Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à la Bernardière, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 16,59% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,9% et 1,54% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 23,03% à la Bernardière pour ce premier tour des législatives.