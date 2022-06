En direct

19:02 - Quel verdict pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à la Ferrière ? Dans les 4 bureaux de vote de la Ferrière, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait enregistré 14,67% des suffrages le dimanche 10 avril. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,67% et 2,28% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 22,62% pour le bloc de gauche.

16:30 - À la Ferrière, des sondages tout aussi justes ? Avec 39,15% des votes, au premier tour à la Ferrière, Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,06%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,67% et Yannick Jadot à 5,67%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours modifieront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à la Ferrière L'un des critères forts du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à la Ferrière. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des Français pourraient entre autres tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de la Ferrière (85280). Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,77% des électeurs de la commune. Le taux de participation était de 80,5% au premier tour, soit 3 244 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à la Ferrière ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Au cours des élections précédentes, les 5 439 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 3 938 personnes en âge de voter à la Ferrière, 53,99% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,25% au deuxième round.