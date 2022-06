Résultat de la législative à la Ferté-Alais : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Ferté-Alais dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Ferté-Alais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Ferté-Alais. En direct 18:10 - La 2e marche à la Ferté-Alais pour le bloc LFI-PS-EELV Un total de 30,49% des voix pouvait être estimé pour la coalition LFI-PS-EELV-PC avant ces législatives à la Ferté-Alais. Soit l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à l'Assemblée a pourtant atteint 23,8% des suffrages il y a sept jours. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à la Ferté-Alais ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle nationale cachent toutefois des réalités locales délicates, comme par exemple à la Ferté-Alais. La candidature Rassemblement National a accumulé 25,43% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier tour de la législative. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui captent 23,8% et 19,33% des votes. 13:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à la Ferté-Alais L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,85% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 25,75% au premier tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Le week-end dernier, 54,81% des inscrits sur les listes électorales de la Ferté-Alais avaient boudé les urnes. 10:30 - La seconde étape des législatives 2022 a débuté à la Ferté-Alais C'est donc parti pour la deuxième étape de ces législatives 2022 ! À la Ferté-Alais, il reste encore du temps pour se prononcer sur les candidats qui bataillent pour devenir député. Les 2629 habitants de la Ferté-Alais ont jusqu'à 20 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à la Ferté-Alais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Ferté-Alais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Ferté-Alais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Ferté-Alais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Ferté-Alais Mathieu Hillaire (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 23,80% Nathalie Da Conceicao Carvalho (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 25,43% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 19,33% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 12,63% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 4,12% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 3,52% Mama Sy Divers droite 2,64% 1,55% François Parolini Divers gauche 2,20% 4,64% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 2,75% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 0,86% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 1,37% Participation au scrutin Circonscription La Ferté-Alais Taux de participation 47,68% 45,19% Taux d'abstention 52,32% 54,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,51% Nombre de votants 43 836 1 188

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à la Ferté-Alais. À la Ferté-Alais, les 2629 électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Essonne ont jeté leur dévolu sur la candidature Rassemblement National. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 67 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de la Ferté-Alais. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Essonne atteint 45% (soit 1 188 votants). Nathalie Da Conceicao Carvalho a amassé 25% des votes. Elle précède Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 24% et 19% des votes.

Législatives 2022 à la Ferté-Alais : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à la Ferté-Alais (91) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 25.7% des suffrages au premier tour à la Ferté-Alais. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.1% et 22.1% des suffrages. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en réunissant 52.3% des suffrages face à Marine Le Pen (47.7%).