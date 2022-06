En direct

19:29 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à la Ferté-Alais ? Les votants de la Ferté-Alais avaient accordé 22,14% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,04% et 1,05% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 28,23% à la Ferté-Alais pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à la Ferté-Alais ? Avec 25,66% des votes, à la Ferté-Alais, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron terminait deuxième à 24,08%, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,14% et Éric Zemmour à 7,82%. Les indications nationales des dernières heures boulverseront certainement la donne lors des législatives dans la ville au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux législatives à la Ferté-Alais L'abstention constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à la Ferté-Alais. Le conflit militaire ukrainien pourrait entre autres pousser les électeurs de la Ferté-Alais à rester chez eux. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 629 personnes en âge de voter dans la commune, 69,15% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,25% au premier tour, ce qui représentait 1 952 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À la Ferté-Alais quel était le score de l'abstention à la Ferté-Alais en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le taux de participation s'était élevé à 47,47% au premier tour au niveau de la Ferté-Alais, à comparer avec une participation de 38,99% pour le second round. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.