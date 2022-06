Résultat de la législative à la Guerche-sur-l'Aubois : en direct

12/06/22 11:13

Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les jalons de ce premier volet des législatives à la Guerche-sur-l'Aubois, jusqu'à la communication des résultats. Se trouvent en lice 8 candidats dans la circonscription de la métropole (soit un peu moins que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Quel candidat ou candidate les 3 260 habitants de la Guerche-sur-l'Aubois installeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 36.7% des suffrages au premier tour à la Guerche-sur-l'Aubois, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21.4% et 16.4% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Guerche-sur-l'Aubois avec 58.6% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 41.4% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.