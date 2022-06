En direct

18:51 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Luçon ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 14,51% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Luçon il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,0% et 2,05% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,56% à Luçon pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Luçon ? Avec 31,36% des votes exprimés, à Luçon, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,92%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 14,51% et Éric Zemmour à 7,63%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures boulverseront sans doute ce décor lors des législatives à Luçon. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Luçon À Luçon, le taux de participation constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif. La guerre russo-ukrainienne et ses conséquences sur l'économie mondiale sont susceptibles de favoriser l'abstention à Luçon (85400). Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 28,8% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 29,19% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Luçon ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'étude des précédents scrutins est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 51,1% au premier tour des votants de Luçon, contre une participation de 42,93% au second tour.