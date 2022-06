Résultat des législatives à Luxeuil-les-Bains - Election 2022 (70300) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Luxeuil-les-Bains

Le résultat des élections législatives 2022 à Luxeuil-les-Bains est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Luxeuil-les-Bains. À Luxeuil-les-Bains, les 4546 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Christophe Lejeune a effectivement recueilli 27% des voix. Emeric Salmon (Rassemblement National) et Corinne Coudereau (Union des Démocrates et des Indépendants) récupèrent 23% et 21% des suffrages. Reste encore à savoir si les électeurs des 231 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Haute-Saône feront les mêmes choix que ceux de Luxeuil-les-Bains. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 48%, ce qui représente 2 180 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Luxeuil-les-Bains Emeric Salmon Rassemblement National 32,98% 23,39% Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 27,11% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 19,28% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 20,89% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 4,81% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,46% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 1,56% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,51% Participation au scrutin Circonscription Luxeuil-les-Bains Taux de participation 50,80% 47,95% Taux d'abstention 49,20% 52,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 1,61% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,10% Nombre de votants 45 630 2 180

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Luxeuil-les-Bains sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Luxeuil-les-Bains ? Dans les 5 bureaux de vote de Luxeuil-les-Bains, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 20,25% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,06% et 1,53% au 1er tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 24,84% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Luxeuil-les-Bains. 16:30 - À Luxeuil-les-Bains, des sondages aussi pertinents ? Le président-candidat avait obtenu 24,94% des voix à Luxeuil-les-Bains, à l'issue de la dernière élection suprême contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national cumulait 27,46% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 20,25% (contre 21,95%). Les mouvements nationaux des ultimes semaines chambouleront peut-être ce tableau lors des législatives à Luxeuil-les-Bains, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Luxeuil-les-Bains À Luxeuil-les-Bains, la participation constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est notamment en mesure de détourner l'attention des habitants de Luxeuil-les-Bains (70300) de leur devoir civique. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 68,45% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,42% au premier tour, soit 3 228 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives 2022 à Luxeuil-les-Bains ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 4 614 personnes en âge de voter à Luxeuil-les-Bains, 53,71% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 48,22% au deuxième round. 09:30 - Les votants de Luxeuil-les-Bains ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les résultats des législatives 2022 à Luxeuil-les-Bains devraient être annoncés peu de temps après la fermeture des 5 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et dénouement devrait être rendu dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, avant la circonscription.

Législatives 2022 à Luxeuil-les-Bains : les enjeux

Les électeurs de Luxeuil-les-Bains (70300) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel candidat préféreront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27% des votes au premier tour à Luxeuil-les-Bains, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25% et 20% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 51% des votes face à Marine Le Pen (49%). Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.