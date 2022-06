Résultat de la législative à Maisse : 2e tour en direct

En direct

18:13 - Des législatives prometteuses à Maisse pour le bloc de gauche Le poids des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces législatives dans toute la France. Cet électorat représentait 22,31% des suffrages à Maisse lors du premier tour. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,68%, 3,5%, 0,49% et 1,4% en avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc avec un potentiel théorique de 24,07% à Maisse pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Maisse ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Grâce à 30,22% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Maisse le 12 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent grâce à dans l'ordre 22,31% et 19,24% des suffrages.

13:30 - À Maisse, la participation va-t-elle encore baisser à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins antérieurs. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'élevait à 56,56% des inscrits sur les listes électorales de Maisse au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,22% au second tour.