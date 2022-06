Résultat des législatives à Maisse - Election 2022 (91720) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Maisse

Le résultat des élections législatives 2022 à Maisse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le résultat de la législative à Maisse est à présent officiel. C'est la candidature Rassemblement National qui a encaissé le plus de suffrages auprès des 1941 citoyens de Maisse votant dans la 2ème circonscription de l'Essonne. La participation parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Essonne atteint 44%. Les électeurs des 67 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Maisse ? Nathalie Da Conceicao Carvalho a ainsi accumulé 30% des voix au niveau de la commune. Elle arrive devant Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 22% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Maisse Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 22,31% Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National 22,91% 30,22% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 19,24% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 11,33% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 6,14% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 4,25% Mama Sy Divers droite 2,64% 0,83% François Parolini Divers gauche 2,20% 1,77% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 2,24% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 0,94% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 0,71% Participation au scrutin Circonscription Maisse Taux de participation 47,68% 44,46% Taux d'abstention 52,32% 55,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,81% Nombre de votants 43 837 863

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maisse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Maisse ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Maisse comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait atteint 18,68% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,5% et 0,49% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 22,67% à Maisse pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Maisse ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Maisse ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Maisse, Marine Le Pen finissait à la tête du vote de la dernière élection avec 34,5% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 22,04%. Arrivaient ensuite, avec 18,68%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,33%, Éric Zemmour. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Maisse Le niveau de participation constituera immanquablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2022 à Maisse. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 71,83% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 74,86% au premier tour, c'est-à-dire 1 453 personnes. L'inflation et ses retombées sur le quotidien des foyers français sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Maisse (91720). 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Maisse aux législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 48,78% des inscrits sur les listes électorales de Maisse avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 43,44% au round numéro deux. 09:30 - Deux heures de plus pour choisir à Maisse Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de suivre cette 1re étape des législatives 2022 à Maisse, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Se trouvent en lice 11 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Maisse : les enjeux