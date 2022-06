Résultat de la législative à Mélisey : 2e tour en direct

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mélisey sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mélisey. En direct 18:46 - La Nouvelle union populaire était arrivée au pied du podium à Mélisey il y a sept jours Le potentiel avant ces législatives à Mélisey pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés se montait à 21,1% dans la commune. Soit la somme des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant atteint 20,56% des suffrages il y a une semaine. La Nupes avait ainsi terminé troisième. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Mélisey ? A l'occasion du premier round de l'élection législative, dimanche 12 juin, les habitants de Mélisey ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 36,73% des suffrages. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent 26,01% et 20,56% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - À Mélisey, l'abstention va-t-elle encore augmenter lors du second tour des législatives 2022 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Dimanche dernier, 42,26% des personnes en capacité de voter à Mélisey s'étaient rendues aux urnes. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins passés ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 27,52% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,1% au premier tour. 10:30 - C'est parti à Mélisey ! L'élection se déroule depuis quelques heures à Mélisey et il reste encore du temps pour faire son choix lors de cette deuxième étape, puisque l'unique bureau de vote de la métropole peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont toujours candidats pour le verdict des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Mélisey - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mélisey aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emeric Salmon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Mélisey - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mélisey

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mélisey Emeric Salmon (Ballotage) Rassemblement National 32,98% 36,73% Christophe Lejeune (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 26,01% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 20,56% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 7,21% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 3,87% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 3,34% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 1,58% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Mélisey Taux de participation 50,80% 42,26% Taux d'abstention 49,20% 57,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,35% Nombre de votants 45 630 592

Le résultat de la législative à Mélisey a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. A l'occasion du premier round des élections législatives 2022, les 1401 citoyens de Mélisey inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention s'élève à 58% des électeurs habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Saône (809 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Mélisey. Les citoyens de 231 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Emeric Salmon a engrangé 37% des suffrages. Il est suivi par Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 26% et 21% des suffrages.

Législatives 2022 à Mélisey : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 39% des voix au premier tour à Mélisey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et celui qui joua le rôle de troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 19% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Mélisey avec 65% des votes, abandonnant ainsi 35% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Mélisey (70) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?