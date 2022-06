Résultat des législatives à Mélisey - Election 2022 (70270) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Mélisey

Le résultat des élections législatives 2022 à Mélisey est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Mélisey. La candidature Rassemblement National arrive en première place chez les 1401 citoyens de la 2ème circonscription de la Haute-Saône et demeurant à Mélisey. Le niveau de l'abstention représente 58% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription électorale. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Mélisey. Les électeurs de 231 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône. Dans la commune, Emeric Salmon a réuni 37% des voix. Il est suivi par Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 26% et 21% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mélisey Emeric Salmon Rassemblement National 32,98% 36,73% Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 26,01% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 20,56% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 7,21% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 3,87% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 3,34% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 1,58% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 0,70% Participation au scrutin Circonscription Mélisey Taux de participation 50,80% 42,26% Taux d'abstention 49,20% 57,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,35% Nombre de votants 45 630 592

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mélisey sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:07 - Pour la gauche, les 15,39% de Mélenchon à Mélisey regardés de près Dans l'unique bureau de vote de Mélisey, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait enregistré 15,39% des suffrages il y a deux mois. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,55% et 2,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 20,39% à Mélisey pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Mélisey, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Mélisey. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. La majorité a vu son résultat chuter à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Avec 38,74% des suffrages, au 1er tour à Mélisey cette fois, Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 19,06%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,39% et Éric Zemmour à 8,26%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Mélisey ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mélisey, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Mélisey. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 402 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,48% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 71,9% au premier tour, c'est-à-dire 1 008 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Mélisey ? Au cours des élections précédentes, les 1 699 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 1 413 électeurs de Mélisey s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 45,65%), contre une participation de 44,52% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 à Mélisey Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Mélisey et il y a encore du temps pour donner de la voix puisque l'unique bureau de vote de la métropole reste ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Mélisey : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 39% des voix au premier tour à Mélisey, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et celui qui joua le rôle de troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 19% et 15% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Mélisey avec 65% des votes, abandonnant ainsi 35% des suffrages à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Mélisey (70) seront incités à contribuer aux résultats des législatives comme partout en France. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?